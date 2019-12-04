夏宇童全創作EP今起上架，首波主打〈不安〉回憶人生首次離家赴日拍戲心境。她獨挑大樑演日劇女主角，水土不服到日本第一天就長針眼、免疫力不好狀態下近一個月時間反覆感冒、穿高跟鞋磨破腳後跟，起了超大水泡，沒想到水泡破了，又有傷口，身體還突然發燒，「當時特別想回家，想喝一碗媽媽煮的熱湯。」

夏宇童認為不安的情緒是心理影響身體。（五熊國際提供）

夏宇童又說，當時到日本心情非常徬徨不安，甚至光是連一句「辛苦了」、「請多多指教」等日文， 背兩小時都背不好。而她又怕語言不通，影響拍攝進度，每天都過得提心吊膽，一度還丟失了自己在日本生活的上萬零用金，好在有朋友接應下，才緊急度過難關。

夏宇童全創作EP今起上架。（五熊國際提供）

雖然首次到外地工作水土不服，但夏宇童敬業態度讓日方工作人員都豎起大拇指，面對滿滿的日文劇本，拜託日文翻譯協助，一字一句的錄音，並將拼音唸法註記在劇本上，然後與翻譯一對一反覆練習，讓她當時日文功力大增，笑說比英文還流利。而該劇導演在拍攝結束後，得知她喜歡看展，還買了攝影集送她，至今兩人還透過臉書保持聯繫。

(中時 )