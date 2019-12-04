鍾欣潼（阿嬌）、賴弘國夫婦上《花花萬物2》，她在節目中談起自己的黑粉惡意評論老公，讓老公突然登上熱搜，導致感情好的兩人，因惡意中傷鬧得不愉快，安慰老公的同時，也希望老公不要去看這些評論，聊起此事時，阿嬌的語氣十分心疼老公。

賴弘國在節目中坦言與阿嬌結婚時面臨非常大的壓力，透露老婆最大堅持是婚禮相關的費用她都不出錢，阿嬌則回應：「不希望我拿錢把我自己嫁出去」。當賴弘國與阿嬌在馬爾地夫時，得知老婆婚禮賓客約了80多人，而自己只約了家中10人時，賴弘國簡直倒抽一口氣，笑說「怎麼會有人結婚結到破產！」

回憶起交往初期，阿嬌甜喊老公放任他的卡任意給她刷，有一回她去了一天商場，賴弘國說：「她真的就是任刷，沒再跟你客氣！看到付款簡訊時自己又是倒抽了十口氣！」原來阿嬌買了一隻錶給他，隨後阿嬌說從來沒遇過一個人會允許她任意刷他的卡。

(中時 )