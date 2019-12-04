歌手陳昇跨界操刀台灣生態電影《黑熊來了》主題曲〈Tapushuuan帶小熊回家〉，與導演麥覺明4日接受訪問。提到合作經過，兩人是多年老友，陳昇當初僅看過電影毛片便義不容辭為電影譜曲獻聲。陳昇和麥覺明2人合作默契有共鳴，碰面討論、看完片之後，曲子錄音一個晚上就搞定了，「我和工作團隊收集布農族語『小熊』、『螢火蟲』等詞，其實歌曲就在寫老麥（麥覺明）的心路歷程，用電影配樂來作為創作概念」。

導演則說陳昇反應快，「當時第一次聊完，他立刻對我說『我有感覺了，我一定會讓你滿意！』，讓我放下心中大石頭」。麥覺明表示，他與陳昇一起爬山、一起去過舊部落，以及陳昇也很關心大自然環境土地，所以陳昇是主題曲創作的不二人選。喜愛戶外的陳昇，比起爬山，他平時多在騎自行車，他打趣分享：「台灣男人一生必做三件挑戰，爬玉山、游泳橫跨日月潭、騎腳踏車環島。」而陳昇18年前參與麥覺明節目《MIT台灣誌》登玉山，笑著感謝麥已幫他集點完畢。

《黑熊來了》麥覺明與老友陳昇出席試映會。（牽猴子提供）

陳昇提到有一次跟著導演團隊去爬山過夜，事前他們說山上有水，所以讓他挺放心，結果一到現場看到只有一池滿是青蛙的水，工作團隊見怪不怪地把青蛙趕走，利用那池水做「青蛙稀飯」，讓陳昇吃不消大喊「我挺不住啊！」未來有機會，他仍想和導演一起走訪南湖大山、大霸尖山，探究台灣群山之美。

陳昇連年舉辦跨年演唱會，今年是他連續第26年舉行跨年演唱會，歷年來皆會邀請「寶島歌王」文夏來演唱，無奈遭人下毒，問及是否今年仍會上台演出？陳昇則說：「前2天有去看他，確實狀態比較不方便」，他更不改幽默性格地開玩笑：「還是把他抬過來好了 ！」距離演唱會不到一個月，他自信滿滿地說團練都練過了，目前就在等進場，更妙喻自己像是要結婚的新郎一樣，菜單活動別人都準備完善，就在等典禮和洞房夜一樣，讓現場哄堂大笑。

麥覺明山中尋熊。（大麥影像傳播工作室提供）

《黑熊來了》記錄拍攝將近11年，麥覺明表示成本難以估計，至少別讓自己為了電影而抵押房子，而途中也有找企業幫忙，所以粗估至少投入3000萬元。陳昇聽聞後，開玩笑表示，「當時還以為成本300萬，（歌曲）算他成本價而已。」麥覺明邊拍邊學習，慢慢了解黑熊的特徵、習性和遭遇，甚至好奇聞熊糞，童心十足，「很驚訝熊大便聞起來竟然是香的，像水果發酵的釀酒味，裡頭充滿種子！」

難得捕捉到的黑熊身影。（大麥影像傳播工作室提供）

麥覺明為了拍到結冰融冰的難得絕景，他與團隊翻越雪山，爬到全台灣最高的高山湖泊「翠池」，在海拔高度3520公尺的山林中，頂著攝氏零下6度的低溫透夜拍攝。辛苦的不只如此，他坦言為了記錄畫面，往往一進山就是一個月，一支隊伍10幾個人扛著逾300公斤的裝備和保命食物，但他甘之如飴，讓陳昇大呼「真的有病」，對導演的瘋狂和執著十分敬佩。

《黑熊來了》試映會近乎滿座。（牽猴子提供）

《黑熊來了》未上映的團票包場票房已破500萬元，電影公司期望該片能奪今年紀錄片票房寶座，電影將在12月13日上映。

(中時 )