伊朗遞橄欖枝 願與沙烏地、美國和解

伊朗總統魯哈尼接連向宿敵釋出善意，表示要伊朗恢復與沙烏地阿拉伯的關係沒有問題，還宣稱美國若願意擱置制裁，伊朗也準備好進行對話和談判。

魯哈尼在與阿曼外交部長賓阿拉維會晤時，呼籲波斯灣各國進行合作，共同解決當地的問題並確保穩定。他說，伊朗在加強與鄰國關係方面沒有問題，伊朗恢復與沙烏地阿拉伯關係也沒有問題。魯哈尼詞鋒一轉，批評美國和歐洲不希望葉門實現和平，「他們只想要出售武器」。

魯哈尼4日則在直播講話中稱，「他們（美國）若準備擱置制裁，我們也會準備好進行對話和談判，即使是『5常加1』國家元首層面上的（談判）。」

魯哈尼說，伊朗今天受到的制裁，是因為猶太復國主義分子和地區內反動分子煽動所造成的，「我們別無選擇，只能堅決對抗。」

談到美國和伊朗會談的可能性時，魯哈尼強調，「我們並未關閉談判的窗口」，美國任何時候放棄制裁，可以立即進行會面，伊朗沒有問題。

(中時 )