「卡神」楊蕙如因操控網軍批評我駐日大阪辦事處，在日本關西機場因颱風關閉事件中因應不力，間接導致我駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生。如今楊蕙如已遭檢方起訴，但她領導網軍批大阪辦事處、形同護航我駐日代表也是民進黨大老謝長廷的手法，讓外界質疑民進黨與此事大有關連，民進黨則強調與卡神案無闗。本報對此舉辦網路投票「請問，你覺得卡神案與民進黨是否有闗？」截稿為止，高達99.48%的網友都投「有關」。

本報所作的網路投票「請問，你覺得卡神案與民進黨是否有闗？」至截稿為止，已有4千多人投票，6537人投「有關」，達99.48%；22人則投「無關」，佔0.33%。12人則表示不知道/無意見，佔 0.18%。

「卡神」楊蕙如網軍案，國民黨總統參選人韓國瑜也要求執政的民進黨說明清楚。而民進黨則強調與卡神案無闗；民進黨籍的總統蔡英文也請外界勿為選舉利益操作。

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(中時電子報)