吳怡霈、林奇葳上《食尚玩家-歡樂有夠讚》分享從主播轉型成藝人與不同身份轉換的心路歷程。吳怡霈以往重心多在主持，今年嘗試戲劇演出就獲得很大迴響，面對網路上的批評，她其實不太會去看。林奇葳一開始上綜藝節目，還被人說：「講話可不可以不要那麼標準。」她也提到最困難的是節目效果的拿捏。

吳怡霈坦承自己是有選擇障礙的人，尤其接下台語劇演出，「內心有很多不安，重點是我不會講台語！」作品播出後評價很好，讓她覺得好像又殺出一條血路。她主持初期謹記吳宗憲的話：「喜歡你的人有80%，不喜歡妳的聲音是20%，那你為何要執著自己去看那20%的人呢？」，因此不太會去留意網路上的批評言論。

吳怡霈上《食尚玩家-歡樂有夠讚》談今年嘗試戲劇演出獲得很大迴響。(TVBS提供)

林奇葳聊到身分轉換，表示成為人妻後給了她很多訓練，有了小朋友後代表將面臨更多考驗，笑說：「最需要訓練的就是媽媽的耐性跟韌性，所以我的容忍度和耐性變高了。」她透露兒子最聽老公的話，不過林奇葳有時會警告孩子：「若不聽話我就要告訴學校老師喔。」這一招也常立即見效。

林奇葳上《食尚玩家-歡樂有夠讚》分享綜藝最困難的是節目效果的拿捏。(TVBS提供)

吳怡霈上《食尚玩家-歡樂有夠讚》談今年嘗試戲劇演出獲得很大迴響。(TVBS提供)

(中時 )