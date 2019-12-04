徐佳瑩（lala）4日發起二手衣拍賣公益活動，將釋出55件表演服裝義賣，所得希望捐給兒童或罕病類型基金會。而和老公比爾賈結婚一年多，徐佳瑩說先前曾想過要當煮東西給他吃，偶爾善盡妻子的責任，「但好像增加他的壓力」，並回憶當時準備比爾賈愛吃的番茄炒蛋，還特地上網看食譜、買食材，比爾賈看到後先行稱讚「看起來比外面賣得好吃」，媒體追問老公吃完身體還好嗎？徐佳瑩心虛笑說，「吃了身體還算健壯，謝謝大家關心」。

徐佳瑩發起二手衣拍賣活動，所得將捐做公益。（粘耿豪攝）

徐佳瑩透露近期看中醫調身體，和老公拼生子。（粘耿豪攝）

徐佳瑩（lala）4日發起二手衣拍賣公益活動，將釋出55件表演服裝義賣，所得希望捐給兒童或罕病類型基金會。（粘耿豪攝）

近期年底忙演出及跨年活動，和老公鮮少有機會聊天，徐佳瑩坦言，雖然在同一屋簷下，但只有早上或睡前有機會聊上兩句，被問及是否開始規劃生子計畫？徐佳瑩說，之前去看中醫都是為了調整演唱會體力，這次看中醫就是為了調身體，醫師還拉高八度說「終於，我等你很久了」，也透露自己想生女兒。至於好友青峰在演藝圈被稱「送子鳥」，跟他合照的女藝人容易懷孕，徐佳瑩笑說「總不可能為了懷孕，每天約青峰出來吧」。

此次義賣二手衣，徐佳瑩說是第一次嘗試，很多衣服放在衣櫃很可惜，想說不如來義賣，「做善事順便清衣櫃」，不過她笑說自己不是志玲姐姐，不知道能賣出多少，「但至少有去多，多少有點幫助」。許久為出新專輯的她，透露目前正在收歌階段，預計明年下半年可以推出，羞說「新專輯跟做人同步努力」。

(中時 )