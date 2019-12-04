田馥甄（Hebe）4日出席擔任瑪利亞社會福利基金會公益大使，而她過去曾與高以翔合作《鬥牛，要不要》，令人印象深刻，談到高以翔驟逝，她表示一聽到消息很震驚，感到很不捨、遺憾，也覺得高以翔是家教，個性很好的男孩，也很敬業。

她盼眾人要給高以翔的家人多一點空間，「這是家人最艱苦、辛苦的時刻，大家要珍惜日常，把握每個當下。」她近年來常參與大陸許多綜藝節目錄製，對於工作過勞狀況，她認為每產業都有辛苦的地方，例如拍戲的時間很長，幕後人員為演唱會搭舞台、燈光等，幾乎都是連夜工作，「這些大家看不到的，是很辛苦，這個問題一直存在，大環境要有省思」，並直呼：「不行就要喊停，不要勉強自己，各行各業都要注意健康。」

此外，田馥甄日前到台中的瑪利亞學園，化身為老師與學員互動與課程協助，Hebe當日探訪與孩子們見面，發現學園因場地與空間不足，無法提供孩子們良好的照護及學習環境，Hebe響應基金會擴園計畫，霸氣捐款120萬認領10間小銅屋，拋磚引玉號召大家一同做公益。

(中時 )