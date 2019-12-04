陳亞蘭4日率郭子乾、何佩芸、江虹旻等演員現身宣傳台視楊麗花歌仔戲《忠孝節義》第四單元「路遙知馬力」。陳亞蘭透露，今天出門前，楊麗花還說想出席媒體茶敘，笑稱「我染了頭髮，我今天真的很漂亮」，楊阿姨每集播出後都會上網看網友留言，看到有網友提到《忠孝節義》第四單元完就沒歌仔戲可以看了，她還眼眶泛紅，尤其歌仔戲睽違16年重返電視，她非常謝謝觀眾的支持，因此有在思考全劇播畢後要再度公開露面謝謝觀眾。

陳亞蘭（後）宣布楊麗花歌仔戲《忠孝節義》邀請到郭子乾（前）特別演出，江虹旻（中綠衣）、何佩芸為我是楊麗花選秀學員。（台視提供）

陳亞蘭前幾天忙公益辦桌時，突然嚴重頭昏了兩天，陳亞蘭說，身旁所有的朋友都對她甘拜下風，好奇她體力怎麼可以源源不絕，「我真的靠意志力和對歌仔戲的喜愛在撐」。但突然間有一天晚上，她看見燈在搖，還問旁人「是不是地震？」發現其實是自己頭暈所致才開始覺得緊張，「我兩天沒睡好，覺得有一點害怕！因為從來沒這樣過！」

陳亞蘭說，後來去醫院抽血檢查，還有做心電圖，檢查出來結果沒事，醫師說她是太過勞累，要好好休息。她透露自己已經5年完全沒做健康檢查，「相信老天爺會保佑我的，所以覺得不擔心」。郭子乾則以星座專家身份提醒天蠍座的陳亞蘭，容易專注工作，要小心憋尿問題，聽得陳亞蘭一驚：「我當年拍八點檔時，真的曾經因為憋尿而發生過腎盂炎！」

《忠孝節義》昨（3日）晚播出全體收視達1.74，其中瞬間收視率2.19再創新高，家庭主婦收視率則高達4.26。《忠孝節義》第四單元「路遙知馬力」，今晚9點在「斷機教子」精彩大「節」局後緊接播出，而陳亞蘭也是該單元主題曲的演唱者。陳亞蘭透露，「郭哥在劇裡扮搶眼的土匪，一直想當男主角和女主角林佩儀配對，但林佩儀不從，準備跳海，我就英雄救美被郭哥揍了一頓！」郭子乾表演太過風趣，讓她每次都在鏡頭前憋著不能笑，「忍到快得內傷！」

陳亞蘭（左）宣布《忠孝節義》第四單元《路遙知馬力》今晚播出，江虹旻（左）何佩芸（中）為主要演員之一。（台視提供）

陳亞蘭透露，有別於歌仔戲傳統男追女戲碼，在「路遙知馬力」裡，她將被林佩儀狂追，不論自己怎麼躲，林佩儀都找得到她，笑說自己是被追到「黑黑喘」，有趣的是，陳亞蘭上個單元「情敵」何佩芸秒變她的「奴才」，讓陳亞蘭直呼復仇成功，可以好好使喚她。

此外，陳亞蘭也說，「路遙知馬力」有別於第三單元「斷機教子」讓觀眾哭得要死，這單元「開心得要命」，走喜劇路線讓觀眾恢復情緒。最讓她開心的是，這次自己飾演的角色，終於不用再領便當了，但她語帶保留透露，「劇情後半段會有轉折，觀眾的面紙要準備好。」對於《忠孝節義》即將播畢，陳亞蘭感性說，「我也跟觀眾一樣很不捨，因為播完了，就沒有電視歌仔戲可以看了。」

(中時 )