任家萱（Selina）宣布將推出翻唱新單曲〈心如止水〉，讓粉絲興奮不已，不過Selina在去年S.H.E出道17周年紀念音樂會後，坦承當時對嘴，因嗓音出狀況，隨後讓嗓子休息、並上歌唱課，S.H.E今年也在金曲獎合體獻唱，Selina一開口卻不慎走音，事後自責落淚，讓歌迷十分不捨。對於將推出新作，Selina的經紀人表示Selina嗓子本來就沒問題，之前可能是有遇到瓶頸、壓力才導致。

經紀人預告Selina這次翻唱歌曲，不同以往過去較甜美的風格，反而是用慵懶、輕鬆的方式唱歌，剛好很符合Selina對於現生活的模式，Selina在錄音時，十分得心應手，幾乎沒有卡關，經紀人說：「錄音比想像中順利，只花幾小時就順利收工。」Selina似乎對於歌唱，找回了自信。

此外，Selina向來熱心公益，雖然她的愛犬Pinky在3月逝世，向來很疼愛毛小孩的她，日前低調捐款給台南市徐園長護生協會，「徐園長護生園」在臉書感謝Selina分別以個人以及「任真美好」公司名義捐出共100萬元，Selina昨表示之前看過徐園長的報導，知道徐園長因為狗而浪子回頭的故事，深受感動，「自己有關注徐園長的FB，他真的為了救毛小孩風雨無阻。一直想去台南，親眼看一下園區，也許某一天緣分到了，我會帶一隻毛小孩回家。」

(中時 )