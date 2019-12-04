淡水警添「戰術臂盾」打擊不法 保衛民眾安全。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

工欲善其事、必先利其器！淡水警添「戰術臂盾」具有防刀、棍及快速破窗等功能，能在員警處理民眾情緒不穩的突發性攻擊事件與聚眾滋擾事件提供即時有效防護。

新北市議員鄭戴麗香及市政顧問謝榮壽有感於社會快速的變遷，員警出勤面臨多重危險，特向新北市政府爭取建議款，補助淡水警分局採購，其中部分款項作為購置戰術臂盾，讓員警全心投入維護治安工作的同時，能兼顧防護自身安全。

淡水警分局表示，本次採購的戰術臂盾配備，配發至派出所、偵查隊與警備隊等各外勤單位，除安排員警觀看影片功能介紹外，另有分局教官實際操作臂盾教學，透過精實的訓練課程，以期遇到突發狀況時，得以發揮臂盾的功效。

員警處理民眾酒醉鬧事、聚眾滋擾事件等狀況時都可使用防護型臂盾，其有效阻隔群眾對立衝突或阻擋嫌犯突如其來的攻擊，並發揮壓制及嚇阻的功用，維護淡水、三芝區生活環境。

(中時 )