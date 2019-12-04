馬來西亞公佈了有史以來的第一份國防白皮書，將南海的海域與島嶼防衛視為頭等大事，而最大的困難在國防預算不足，軍事裝備難以更新。

防衛新聞(Defense News)報導，馬來西亞國防部長穆罕默德·薩布（Mohamad Sabu）在國會公布國防白皮書，這是馬來西亞立國以來的第一次。薩布表示，中國大陸與美國的持續緊張，牽動到馬國的戰略選擇。他在講話中指出，美中兩國在科技、海事和其他問題上的競爭，在未來還會加劇。

他還著重指出南海是國防重點，外國軍事力量繼續侵犯馬來西亞聲稱擁有的南海的島嶼，是特別需要注意的國防問題，特別是北康暗沙(Luconia Shoals)的領土爭議，馬來西亞認為擁有主權，但中國大陸與中華民國方面也宣稱擁有主權，中國大陸在2015年保持了定期派出海監船到此巡弋。

薩布說，除了偶爾在菲律賓南部發生的分裂主義、極端主義的叛亂事件，會波及到馬來西亞的安全問題外，馬來西亞武裝部隊還將繼續改善馬來西亞東部的安全，領海防衛是重中之重。

這份白皮書公布後，國會的反對派議員批評白皮書缺乏細節。曾任前政府國防部長的胡笙（Hishammuddin Hussein）認為，馬來西亞現在的的國防採購計劃都是前政府的，現任政府沒有什麼建權。

薩布回應說，馬來西亞的國防預算有限，必須列出採購優先事項，隨後財政部長林冠英（Lim Guan Eng）澄清說，任何增加國防預算，取決於馬國經濟的表現。

近年來，馬來西亞的國防採購計劃因預算問題而暫停，這導致購買海上反潛機的計畫被擱置。在今年11月下旬，薩布部長表示，目前的反潛直升機S-61海王式(SeaKing)必須停飛，可能只能先用用運輸直升機來做為權宜之計。但是，這似乎只是個想法，國防部沒有發布期望的直升機種類，也沒有發布招標文件。

馬來西亞的反潛/巡邏直竹機S-61已經老舊不堪，但國防預算不夠，打算用租借二手通用直升機的方式代替。(圖/Marhalim Abas)

國防預算不足，是馬來西亞最明顯的國防隱憂，馬來西亞的MiG-29戰機，在前年已經無法飛行，因為欠缺零件，俄羅斯表示，願意回收馬來西亞的退役MiG-29，並用較新的MiG-35戰鬥機來代替，但是此舉將面臨美國可能的制裁(可能觸犯美國的美國「敵對國家制裁法案」CAATSA)，因為美國與俄羅斯對立。

馬來西亞空軍的MiG-29已不堪使用，俄國提出舊機(MiG-29)換新機(MiG-35)的方案，但馬來西亞擔心會遭到美國制裁。(圖/馬來西亞空軍)

這份國防白皮書還只是草案，僅在馬來西亞國會議員中流傳，在經過一整天的討論後，於週一晚些時候發表修改版，現在還對其進行進一步完善，並在本週晚些時候發布摘要，並會在明年年初發布最終確定版本。

(中時電子報)