韓星姜丹尼爾昨（3）日晚間突然透過官方會員粉絲團發表寫下「我很累，誰來救救我的」的負面文章，令歌迷相當擔心，隨後經紀公司也表示他出現了抑鬱症及活動障礙，正在接受心理及藥物治療，故取消目前宣傳活動，回追他發病的原因，網友推測可能是3日他在韓國音樂節目《The Show》拿到冠軍的爭議，讓他憂鬱症發作。

姜丹尼爾昨（3）日上了韓國音樂節目《The Show》拿下冠軍，沒想到卻引來黑箱疑雲。（圖／翻攝自姜丹尼爾粉絲團）

韓國人氣偶像姜丹尼爾3日在《The Show》拿下冠軍，卻出現了黑箱傳聞，不少網友質疑姜丹尼爾的成績造假，並列出了許多分數計算錯誤的質疑留言。原因是姜丹尼爾的歌並沒有實體專輯，也就是銷量為0，但網路音源加上專輯卻是比第三名的AOA高出3倍多。

《The Show》製作單位最終出面澄清，並沒有分數上的造假，希望能終止謠言。（圖／翻攝自姜丹尼爾粉絲團）

對此，《The Show》製作單位也在延燒至今做出回應，他們表示在被懷疑統計有誤後，製作單位第一時間對數據進行了確認，「成為問題的部分是音源與專輯分數，比例是音源40%、專輯10%。姜丹尼爾雖然只有音源分數沒有專輯分數，但他在音源統計部分獲得了高分。根據調查結果，一位統計分數沒有異常。我們的音源、專輯排行榜都是以Gaon Chart為標準進行統計的，該統計沒有任何問題。」粉絲目前也希望透過節目製作單位的澄清，讓姜丹尼爾的病情與網路上的惡評能夠終止。

(中時電子報)