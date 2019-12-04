美國總統川普2016年競選總統時，承諾「美國優先」、「讓美國再次強大」，他還誓言重塑全球貿易市場、減少美國貿易赤字。2017年，川普推行大規模減稅措施，「先安內」，2018年3月「後攘外」，以鋼鋁關稅向全球發動貿易戰。如今，美國與2018年10大貿易夥伴的關係都陷入不確定性，唯一一個「免疫」的是南韓，只不過，南韓的經濟狀況更糟。

截至2018年底，美國10大貿易夥伴依序為中國大陸、加拿大、墨西哥、日本、德國、南韓、英國、法國、印度，以及義大利。

美中正式開打貿易戰是2018年7月6日，當時美國正式對陸開徵關稅，17個月以來都沒有真正休戰的跡象。川普3日更表示，貿易協議沒有「期限」，或許等到美國2020年11月總統大選結束後更好。

川普2018年與墨西哥和加拿大談妥新版「北美自由貿易協定」（NAFTA），即「美墨加協定（USMCA），川普政府原預計協議今年9月可獲美國國會通過，但一拖再拖，至今尚未生效。問題癥結出在民主黨國會議員希望新版協定能提供更多勞工保障，並做出修改，以便降低藥品價格。由於爭端持續發生，造成每年貿易額達1.2兆美元的3國貿易陷入不確定狀態。

至於歐盟部分，川普曾揚言，將對歐盟進口汽車徵收25％關稅，雖然他在11月期限前，未就是否徵稅做出決定，但也沒有因為談判毫無進展而取消威脅。此外，美國貿易代表署（USTR）表示，在世界貿易組織（WTO）判定歐盟不當補貼飛機製造商空中巴士（Airbus）、持續傷害美國相關產業後，美國將進行檢討，考慮對更多歐盟產品調高關稅，但至今尚未提供具體資料。

USTR2日表示，由於法國對谷歌（Google）等美國巨企徵收「數位稅」，因此考慮對價值24億美元的法國進口貨品徵收最高100％的報復關稅，包括乳酪、手提包、香檳等。

川普與日本首相安倍晉三9月簽署部分貿易協議，讓價值約70億美元的美國農產品進入日本市場，包括牛肉、豬肉，以換取美國降低對部分日本工業產品的關稅，相關協議4日獲日本國會通過，預計2020年1月1日起生效。不過，協議並不包括汽車。安倍曾表示，已獲川普保證，美日明年重啟談判時，日本不會面臨汽車關稅，但川普沒有對此表態。

今年7月，美國撤銷印度在普遍性優惠關稅制度中享有的貿易優惠待遇，影響價值約56億美元的印度商品。雙方正持續展開談判，目前尚未達成臨時協議。

南韓是今年唯一1個逃過川普「魔爪」的國家，這是因為雙方在去年就已談妥「修改版」自由貿易協定。上述協定允許美國對韓製貨櫃車徵收25％關稅的措施延長20年，而非在2021年逐步取消，並同意減少南韓對美國進口車設置的監管壁壘。

不過，雖然南韓在2019年避過貿易衝突，不代表該國的經濟發展也會逆向突圍。舉例來說，南韓11月出口按年下降14.3％，至441億美元，低過市場預期下跌的9.7％，更是連續12個月下跌。

事實上，受到中美貿易戰影響，屬出口依賴型的南韓經濟受到嚴重打擊。經濟合作暨發展組織（OECD）11月下旬將南韓今年的經濟增長預測從9月發表的2.1％，下修至2％，這是1年內第4次調低增長預測，顯示當地經濟每況愈下，且比預期還要惡劣。

目前全球都在關注，12月15日川普政府是否會如期向陸輸美總值約1600億美元的貨品加徵關稅。瑞士銀行場內交易主管卡辛（Art Cashin）認為，如果陸美無法達成初步貿易協議，並不會引發市場大幅波動，但如果美國在12月15日對陸加徵關稅，那就是另一回事了。

(中時 )