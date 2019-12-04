北檢認定「卡神」楊蕙如花錢找人在網路上針對政治議題帶風向，將她起訴。民進黨副總統候選人賴清德，昨天被問到卡神這批人與民進黨總統初選階段攻擊他的網軍，是否為同一批人時回稱，還要再查證。但今日已有網友整理出黑賴文章，並指出發文者正是「卡神」麻將團長。

網友uhbygv45於4日晚間在批踢踢八卦版發文，表示在民進黨總統初選時批評賴清德的網軍就是卡神他們麻將團的成員，他舉例，搜尋帳號humor12314這位卡神麻將團長，就可以發現卡神不是黑賴清德一個人，只要初選時敢支持賴清德的人，全都會被黑到「下流賤格、人品低下」。

uhbygv45還說，humor12314這幾篇文章底下的推文當中不知道有多少是idcc集團帳號(卡神網軍帳號)，這樣賴清德還可以忍喔？不然找個人幫忙把文章寄給謝龍介，讓他知道他一生的亦敵亦友，被人家這樣軟土深掘啦，可憐喔～

(中時 )