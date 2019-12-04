德國外交部4日宣布驅逐兩名俄羅斯外交官。今年8月，一名40歲喬治亞男子在德國柏林遭槍擊身亡。德國聯邦檢察官辦公室發表聲明稱，有充分的證據證明俄羅斯情報機構是這起謀殺案的幕後黑手，但俄羅斯方面拒絕配合德國調查這起謀殺案。

克里姆林宮堅稱這些指控毫無根據。克宮發言人表示，德國媒體一直在高調報導本案，但這並不意味著俄羅斯真的參與其中，德國驅逐俄羅斯外交官是「不友好和不合理」的舉動，俄方揚言報復。

德國媒體報導，今年8月遇害的男子曾參與車臣戰爭，屬於反俄羅斯的分裂勢力，於2016年前往德國尋求政治避難。

德國外交部發表聲明稱，因懷疑俄羅斯與喬治亞公民被害案有關，宣布兩名俄駐德使館工作人員為「不受歡迎人物」。

8月23日，一名40歲的被害人在柏林的蒂爾加滕公園裡遭人近距離開槍射殺，槍手在他的頭部開了兩槍。德國當局聲稱，此案與俄羅斯政府或俄羅斯的車臣共和國有關。

(中時 )