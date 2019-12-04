由戴佩妮領軍的金曲獎最佳樂團「佛跳牆」（Buddha Jump），睽違5年推出全新專輯《BJ 肆》，第3波主打〈沒人在聽〉，提醒大家反思在喧鬧的世界中，是否保有自省的能力。由於全專輯採用「Real Time同步錄音」製作，一人出錯就得重新來過，大夥更算「塔羅牌」，團長千千認真問「錄音最可能出錯的兇手是誰？」，最後順利在兩天完成錄音。

樂團「佛跳牆」鼓手千千在新歌〈沒人在聽〉MV中扮演一名將蒼蠅拍化為鼓棒的水果攤老闆。（妮樂佛提供）

〈沒人在聽〉編曲上融入復古大鼓、鍵盤合成器的音效，甚至在歌曲間奏用雙吉他solo，刻意營造港片《賭神》出場音樂，團員們說「這首歌就是集結大家小時候覺得很帥的元素」。

團員全程參與MV討論，大夥犧牲扮醜演出，由貝斯手奧迪和吉他手君豪當主角，鼓手千千扮演一名將蒼蠅拍化為鼓棒的水果攤老闆，吉他手宣銘飾演穿著花四角褲和浴袍在路邊掃地的阿伯，飾演書呆子怪妹的鍵盤手牙牙，甚至戴上牙套挑戰耍醜無極限，毫無包袱演出，團員笑說「正常發揮啦！我們只是把私下那面演出來而已」。佛跳牆〈關你屁事〉MV4日於YouTube頻道首播。佛跳牆7日晚上七點半在信義劇場Legacy MAX（新光三越A11）舉辦佛跳牆Buddha Jump《BJ肆》演唱會，購票請洽「iNDIEVOX」和全台7-11 ibon機台。

樂團「佛跳牆」鍵盤手牙牙在新歌〈沒人在聽〉MV中飾演書呆子怪妹。（妮樂佛提供）

樂團「佛跳牆」新歌〈沒人在聽〉，貝斯手奧迪和吉他手君豪當主角。（妮樂佛提供）

樂團「佛跳牆」新歌〈沒人在聽〉，貝斯手奧迪和吉他手君豪當主角。（妮樂佛提供）

樂團「佛跳牆」新歌〈沒人在聽〉，團員在MV中不計形象扮醜。（妮樂佛提供）

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