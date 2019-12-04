針對楊蕙如網軍逼死外交官案，新黨發言人王炳忠透露，已與同為新黨不分區立委候選人的陳麗玲律師研議「反網路組織霸凌法」草案，一旦明年進入立法院，就立刻優先推動。

王炳忠表示，韓國瑜很謙卑，稱感謝北檢查出真相，但其實還有更深的真相，恐怕將永遠落在楊蕙如這個停損點。相較兩年前1219對新黨青年軍的搜索事件，當時他們還只是證人，竟遭三票齊發、搜索扣押、全家被傳，楊蕙如則是事先通知「請」去詢問，一句手機沒帶就脫身，已可見北檢有意放水。

王炳忠指出，楊蕙如背後當然還有上線，甚至長期由謝系護航接受政府補助餵養，乃至相關網軍IP被發現來自我駐日機構及立法院。但目前我們確實無法可管，小小「侮辱公署罪」不過罰錢了事，更無法源依據可以追查整個組織。因此新黨才會研議「反網路組織霸凌法」。

王炳忠表示，蔡英文曾經說過，境外勢力會透過收買粉專、網軍來介入台灣選舉；蔡政府底下的警調單位，更時不時將一般網友小民以「妨害社會秩序」之名法辦。楊蕙如案告訴我們，事實上是民進黨長年嫻熟此套運作，利用網軍控制多個帳號，在關鍵時刻散布似是而非的「影射」消息，達到眾口鑠金、曾參殺人的效果。這種作法才是真正危害國家安全及社會安定，與組織犯罪其實無異。

王炳忠指出，新黨版「反網路組織霸凌法」，將特別規範公職人員或利用公部門資源違法者，必須加重其刑。加害對象如有心理承受能力較低的未成年者，也應該加重處罰。今天各種網路假新聞對社會的危害程度，是民進黨自己告訴我們的；請民進黨不要「有嘴說別人，沒嘴說自己」，請一起與新黨推動「反網路組織霸凌法」立法，先把「境內網路霸凌組織」查清楚，相信這應該是上天給民進黨自我除垢的機會！

(中時 )