「卡神」楊蕙如遭北檢起訴之後，民進黨口徑一致，低調表示尊重司法。民進黨向來滿口公平正義、自由民主，查別人時最兇殘，扯到自己就開始切割，民進黨如果有心切割卡神，就應展現魄力，查清楚黨內到底是誰、組建什麼樣的系統在網路肆虐？還社會一個公道，這才叫做自清。

民進黨對待對手，沒不客氣。國民黨總統參選人韓國瑜就是個經典案例，想當初，韓國瑜不過就是個失業在家的前立委，好死不死，他找到的工作是一屁股坐在新潮流想要的位子上，新系於是發動輿論戰、司法戰，清算韓國瑜，就是要他從北農總經理位子上滾下台。

韓國瑜接著要開始選高雄市長了，北農的菜蟲案又開始追著他跑，民進黨質疑韓發放獎金自肥、質疑他出國旅費佔公家便宜、質疑他跟菜蟲勾結等，相關案件原已陸續簽結，今年他要選總統了，又有新議題冒年來，開始打他多年前向台肥貸款買房案。

農委會更是當起稱職打手，配合把台肥這件陳年舊案移送法辦，簡直莫名其妙，如果韓國瑜還只是一介平民，這些爭議還存在？是因韓要選總統，才被國家機器如此對待？

民進黨不要搞兩套標準，楊蕙如的案子只是冰山一角，這個政府長期以標案形式，拿人民納稅錢在民間培養網軍，等於是用公帑洗人民的腦，這是不可饒恕的行為，民進黨如果要切割，要證明自己的清白，就應該大義滅親，查出到底是誰在幹這些事。

籲請民進黨拿出清算韓國瑜的力氣，把這些讓「民主進步」4個字蒙羞的黨內「蟑螂」一個一個揪出來，建立自己的政黨聲望，恢復民進黨的政黨信用，而不是一味尷尬回應「尊重司法」，低調到不自然，彷彿全黨都有共犯嫌疑，「自清」才是最好的方法，請給人民一個真相。

(中時 )