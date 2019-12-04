noovy - 《心絲蟲 Heartworm》Official Music Video

索尼音樂年度新人樂團noovy，剛推出全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，創作實力備受肯定，平均年齡21歲的四位小鮮肉團員也因為高顏值而常被誤認為偶像團體！唱片公司特地為四位團員舉辦「noovy帥勾爭霸戰」網路投票比賽，讓網友的按讚數、分享數來決定人氣排名，第一、二名團員可站上C位並拿雙倍通告費，第三、四名團員則必須將一個月的宣傳通告費「捐」給前兩名團員！經紀公司伊林的同門大師姐利菁日前化身投票評選員，以犀利眼光挑選出她最喜歡的noovy團員。

利菁稱讚吉他手JK明星架勢十足，「像是在歌舞伎町上班的男生」，笑說會很想點香檳塔送他！她認為鼓手Mark潛力無限，真正的魅力還沒釋放出來，她說：「把他交給我調教幾天，送到我家，幾天之後他就會開了！」如果在孤島上只能選一個人作伴，利菁也會選Mark，即便Mark看起來是需要被照顧的一方，利菁依然霸氣回答：「It’s OK！我訓練他。」noovy首波主打單曲《心絲蟲》MV已在YouTube上線，首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》已全面發行。

noovy在日本打拼3年累積了不少人氣，如今正式回歸華語樂壇，受到索尼音樂高度重視，連經紀公司同門大師姐利菁都掛保證稱讚noovy全新EP《共感時代 Y_OURS》很好聽！主唱Shawn向利菁毛遂自薦表示《心絲蟲》是他寫的歌，「想說賣一點才華」來博取選票，但似乎效果不彰；而貝斯手Jacob給利菁的印象則是「太安靜」，使得Jacob不得不使出大絕招──講冷笑話，不料因為太難笑反而讓麻辣天后臉上三條線！

不過利菁其實很看好Jacob的潛能，將她的一票投給他。知名造型師李明川也參加投票，因為他對noovy的印象還停留在他們5年前剛加入伊林時，所以現在看到「轉大人」的noovy讓他覺得很不習慣，直呼：「他們不是小孩嗎？怎麼可以長大！」他認為鼓手Mark從以前到現在變化最大，是寵物系男孩；貝斯手Jacob則是肉食系成員，「他只要杵在那，動物會自己靠上去！」

如果要選擇一位荒島上的夥伴，李明川會選擇Shawn，「畢竟他是主唱，比較有責任感！」最後李明川也投票給Jacob，並鼓勵noovy：「這次有全新的造型、全新的歌曲、全新的樣貌給大家，所以要更穩重，因為你們真的長大了！加油！」「noovy帥勾爭霸戰」投票結果由吉他手JK、鼓手Mark勝出，今後出席公開活動時可站到C位，而站位被取代的主唱Shawn則看得很開，他說：「不管支持誰，誰受歡迎都是noovy受歡迎，都是團員的成績！」

從12/7開始noovy將展開全台跑透透的簽唱會活動，活動地點遍及台北、台中、高雄、屏東、嘉義、彰化、中壢、新竹等地，將與粉絲們面對面零距離接觸。noovy將於明年3/14展開「共感時代 Y_OURS Tour 2020」巡迴演出，將依序前往高雄、台中、台北、大阪、名古屋、福岡、東京開唱，活動詳情請密切關注noovy及索尼音樂FB粉專。

noovy全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》由譜寫億萬點擊傳唱經典《小幸運》的索尼音樂總監JerryC親自操刀製作，首波單曲《心絲蟲》由主唱Shawn譜曲，四位團員們共同寫詞，加上JerryC傾力製作，聯手打造共感世代搖滾新浪潮！第一次深入參與音樂製作的noovy對這張全創作EP深具信心，期許自己做好萬全準備，奮力迎接發片挑戰！《心絲蟲》是noovy對於網路世代的觀察，他們拒絕盲從，與其追求外表的完美，不如加強自己的內涵及音樂創作實力，他們認為，「開心做自己最重要，做你自己想要的樣子！」首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》已全面發行。

(中時電子報)