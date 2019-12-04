「卡神」楊蕙如網軍事件持續延燒，雪球越滾越大，今（4）日謝長廷在臉書PO文表示，關西事件已有定案，美、日、歐都將此是列為中國訊息戰、假消息的範例，稱自己與楊蕙如僅是一般朋友，並無指揮網軍之事。對此國民黨台北市議員游淑慧怒轟「不要臉」！

游淑慧在臉書稱「不是不報，時候未到！」為台灣有這樣的政治人物感到悲哀，也為台灣有這樣的駐外大使趕到丟臉。她表示，去年駐大阪辦事處前處長蘇啟誠過世後，謝長廷就不斷帶風向，蘇處長遺書內容留有因「不勘遭受外界批評而感到痛苦」，企圖將責任轉嫁給媒體。

當時蘇啟誠遺孀忍了三個月後打破沉默，強調遺書僅有家屬看過，其中並未提及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。

在蘇啟誠死前兩天，曾和蘇太太通過電話，電話中蘇啟誠提到可能會被調回台灣，當時他表示「沒有辦法忍受這件事」。蘇太太認為，蘇啟誠自認身為職業外交官，被調回國，對「職業生涯」來講是無法承受之重。

游淑慧提到，家屬在11個月前就公開反駁謝長廷說法，帶假風向的網軍也已經抓到，但謝長廷至今仍無事這些事實，「把全世界當白癡」，甚至繼續在臉書造假逝者遺內容，怒批「我覺得關三天都不足夠！不禁想到白冰冰女士當年對謝長廷的評價！」

(中時電子報)