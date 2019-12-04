「卡神」楊蕙如在PTT上帶風向，導致前駐大阪辦事處處長蘇啟誠枉死，如今楊蕙如被起訴，民進黨從上到下卻紛紛切割。以核養綠發起人黃士修在臉書貼文指出，蔡英文臉書多次炒作中共網軍，結果蔡英文執政將近四年了，我們的PTT竟然找到了784個異常的帳號，全部都是挺英的，「我要他們永遠記得，他們曾經用PTT殺死了一個外交官。」

黃士修表示，今年4月7日，鄭南榕先生的言論自由紀念日，蔡英文總統在臉書上發了一篇文章。她說，「收購粉專、培養網紅、傳遞假訊息，利用台灣的言論自由，侵蝕我們所擁有的自由，這種事我無法接受。」

「我那時候看到這一張照片，我非常生氣，我非常敬重鄭南榕先生。」黃士修說，蔡英文總統消費鄭南榕先生，把鄭南榕先生爭取來的言論自由糟蹋了。

他指出，在黨內初選時期，號稱台獨金孫的賴清德，都可以被英派網軍抹成中共同路人。現在是怎麼樣？在蔡英文執政領導的民主進步黨之下，任何批評到蔡英文的人，全部都是中共同路人嗎？半年後的今天，賴清德院長還是答應擔任蔡英文總統的副手人選，「你真的有必要讓蔡英文這樣子羞辱跟糟蹋？我真的為賴院長抱不平。」

黃士修表示，自從蔡英文執政以來，我們的新聞自由不斷縮減，網路言論自由也不斷縮減。在民進黨統治之下，是不是變得跟你們批評的共產黨沒有兩樣？

(中時 )