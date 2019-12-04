年底辦卡像在賭博？現代人幾乎都會有信用卡，主要就是因為回饋利率等優惠，但近日理財YouTuber《SHIN LI》就提醒，年底想辦信用卡的民眾，千萬要注意一個危險關鍵。

《SHIN LI》在YouTube最新發布的影片中提到，近日太多人問他年底能否辦信用卡，他回應，想在年底辦卡的人，一定要注意「信用卡活動公告日期」，因為每張信用卡的活動公告時間不同，而通常一般信用卡如果不是年尾推出，回饋公告只會到12月31日。

《SHIN LI》指出，如果公告回饋只到年底，這時候申辦的話，享有的回饋保障也只剩2周，此外，也不會有人保證這張信用卡的回饋會不會延續到下一年，因此建議大家先暫緩辦卡計畫，避免辦卡搞得像在賭博。

專家曝年底盡量別辦信用卡的原因。（摘自YT《SHIN LI》）

《SHIN LI》也透露，許多信用卡常在年終「回饋大加碼」，若你真的非常看中其條件想申辦，他建議，最好在最短的時間內發揮其最大效益跟回饋，否則可能到隔年，信用卡的回饋瞬間打回原形。

(中時電子報)