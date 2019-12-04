白俄羅斯嫌棄Su-30整體維護費用太高，想要買F-16

前蘇聯瓦解後，有不少華沙公約組織國紛紛棄俄投美，加入北約組織，但傳統上與俄關係最密切的白俄羅斯仍一如既往以俄羅斯老大哥馬首是瞻。不過，畢竟現實壓力不小，白俄羅斯向俄羅斯購買的Su-30SM多用途戰機開始交貨後，國內也因為Su-30SM戰機從製造到平時的高維護成本擔憂，認為如果換成美製的F-16戰機，其整個生命週期的花費顯然要划算多了。

據《防衛部落格》報導，2017年俄白兩國簽訂了12架蘇-30SM合約，上個月白俄羅斯才從俄羅斯接收到2架Su-30SM多用途戰機，用以取代前蘇聯時代製造的舊式Su-27、米格-29、Su-25等戰機與攻擊機。

波蘭購入的F-16並使用多年，並不需要像俄製戰機那樣更換發動機。（圖／推特@Defence_blog)

俄媒指出，許多白俄專家表達了他們對俄羅斯製造的Su-30戰機取代老舊的MiG-29機隊相當擔憂。「白俄羅斯安全部落格」(Belarus Security Blog) 項目負責人安德列·波羅特尼科夫（Andrey Porotnikov）說，俄羅斯戰機的運營和維護成本比美國製F-16戰機貴太多了。

報導說，通常戰機在其生命週期（估計壽命為35年）整體成本是購買價格的2到2.5倍，因此，每架白俄羅斯的Su-30SM的總維護成本將為1至1.25億美元(台幣30.8億到38.5億元)。

但是現在戰機價格約5000萬美元，為維持適航性和跟上現代化，在未來35年中每架還要支出1.85到2.1億美元。一個中隊(12架戰機)就要花費22.2億到25.2億美元，這可不是筆小數目。

俄羅斯製造的戰機的另一個缺點是它的AL-31FP發動機，每架Su-30SM的生命週期中總共要用掉6座發動機(包含購買時的2座）。傳統上俄製戰機在燃油效率與維修時間、使用壽命比西方國家發動機差很多。

以波蘭空軍為例，該國同時有前蘇聯的雙引擎戰機MiG-29和美製單引擎F-16C/D (Block52)。據估計，美國的F-16戰機可以最初安裝的同一座引擎連續使用35年，期間大約10年需要一次大修。但若是MiG-29戰機，同樣的35年周期要用掉8座發動機。

根據塔斯社的說法，Su-30SM是經過升級的4代半戰機，配備了2座AL-31FP向量推力雙流渦扇發動機，續航里程為1500公里，飛行續航時間在3.5小時內無需加油。

(中時電子報)