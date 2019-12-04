為提高青年工資，蔡英文總統今晚表示，勞動部已草擬完成「最低工資法」，目前正在行政院審議，未來將推動完成法制化，她也要求相關部會，應主動推動調整工資，對於社工的人數和薪資也會一步步增加。

蔡英文今晚出席「青年論壇」說明她過去四年和未來要推動的政策方向，並接受青年代表的提問，蔡英文表示，在2016年她當總統的時候，台灣社會已累積了很多的問題，很多的問題跟年輕人有關，包括年金改革、性別平權等，「如果我們不處理這些問題，台灣的社會不會往前走」。

蔡英文表示，這條改革的路確實是很辛苦，很多她的前任總統都認為代價太龐大，所以選擇拖延，「但是，我覺得，既然我做總統，我就不能半途而廢，就一定要把它做完」。

她列舉過去三年半的政績，強調政府確實做了一些事情，像是年金改革、性別議題、轉型正義、能源轉型等，「這些東西都是在我的任內做了第一步的處理」，但這個工程很龐大，還需要一段時間往前推，「再給蔡英文四年，這個不是口號，而是真的需要四年再推動，不能半途而廢，也沒有走回頭路的選項」。

現場青年代表詢問納管新媒體散布假新聞以及外國勢力介入的做法？蔡英文表示，這對國家治理上，確實是一個很大的衝擊。這個事情的處理，絕對不會是一個政府公權力的介入，就可以把事情完全解決，必須靠社會總動員才能夠解決的問題。

至於管理單位NCC是否可以有介入的可能性？她說，將來會不會再有一次的立法，讓規範更明確，這也是我們在考量中，但最重要的，還是要靠視聽大眾的自我醒覺。

青年也詢問對於制定最低工資法的看法，蔡英文表示，最低薪資的法治化是她的政見，也是政府正在執行的政策，勞動部已把最低工資法送到行政院審議，未來會將它法制化，但不能靠這一個法律來解決所有的問題，政府必須要有意識和主動的去調整工資。

此外，針對新住民和原住民的議題，蔡英文表示，現在積極在做的一件事，叫做原住民族學校法，未來法案若通過，從3歲到18歲的原住民就可以有自己的學校，在15年的學制中有自己的課綱，以建構一個完善的原住民族的自主的教育系統。

她也坦承在社工部分，過去經費編列確實不足甚至偏低，台灣的社會越來越多元，加上要強化社會安全網，未來計畫把社工的人數增加，待遇也增加，同時要提高工作上的安全性。

(中時 )