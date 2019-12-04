「卡神」楊蕙如遭爆養網軍攻擊前大阪代表處蘇啟誠處長，台北市議員徐巧芯、游淑慧、羅智強、侯漢廷4日上午舉行記者會，提出一張卡神的「寶悍運動平台公司」向北市體育局請領核銷經費的發票，但發票上面竟只有「WTA活動規畫執行」九個字，羅智強抨擊九個字就可以請領1000萬元，一個字就值100萬，但據了解，這張發票由於科目不符，最後體育局並未准予核銷。

游淑慧指出，卡神出事後民進黨要跟她切割，林飛帆甚至還表示卡神和民進黨毫無關聯，但事實上楊蕙如不僅早就加入民進黨，還曾經在新北市參加過民進黨立委黨內初選，怎麼會和民進黨毫無關聯？

徐巧芯等人也出示了一張「易始」公司發給北市府體育局的公文，收件副本赫然列出5名謝系議員的名字，徐巧芯也質疑，這5位議員列在私人公司發給市府單位的公文上面，難道不是當做門神，要市府官員要好好依照議員意思給予方便？

游淑慧也表示，楊蕙如遭起訴後大家都在想，她他平常是在做什麼樣的一個工作，可以每一個月付網軍一萬塊錢，到底這個錢是從哪裡來？但看看楊蕙如推動WTA賽事過程疑點重重，連台北市長柯文哲都承認「怪怪的」。

羅智強則是提出一份由卡神的「寶悍運動平台公司」向北市體育局請領核銷經費的發票，但發票上面竟只有「WTA活動規畫執行」九個字，他表示，九個字就可以請領1000萬元，一個字就值100萬，「誰有辦法一個字向公家機關領到100萬元，我也叫你神」！

羅智強指出，這樣的事情內容合不合法他不清楚，但絕對不合理，呼籲警方應深入追查民進黨豢養網軍的背後金流。

但據了解，這張面額1000萬元的發票，由於科目用途不符，台北市體育局最終並未准予核銷，而寶悍運動平台核銷的金額也約在400萬元左右。至於被指控為門神的5名議員，洪健益、阮昭雄2名現任議員均出面反駁，強調從未協助楊蕙如申請補助。

(中時 )