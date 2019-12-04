民進黨昨(3)日宣布組成反賄小組，由曾任檢察官與法務部長的邱太三擔任召集人。對此，時代力量立委徐永明指出，民進黨是嫌票太多，竟找涉及司法關說的邱太三，主持大選反賄小組。

徐永明在臉書表示，蔡總統本屆就職時，對司改的闡述，獲得最大掌聲。3年多過去，卻不時看到趙嘉寶、徐享崑等權勢人物，貪污判刑卻能在外趴趴走，台灣司法正義何在？曾任法務部長的邱太三也必須被究責。

徐永明指出，邱太三被揭露涉及司法關說後，雖然辭去國安諮委，為民進黨政府做「政治止血」，但從未把「陳情」事件交代清楚，讓司法體系再次蒙上陰影，根本是司法之恥。民進黨今日讓邱太三主導大選反賄工作，未來若涉及司法案件，不只沒有公信力，反而徒增社會爭議、令人反感，更讓人不知道執政黨對公平正義的標準為何？選舉還沒結束，民進黨不要太得意忘形，也不要再重挫台灣的「司法形象」，否則總統再提司改，將只剩噓聲！

民進黨反賄小組，是由邱太三擔任召集人，連立堅任執行長，還有立委管碧玲、莊瑞雄、周春米等成員。會中，邱太三表示，如今賄選的方式隨著時代跟工具的進步，逐漸變成簽賭的方式，尤其是全國性的大選，賄選的規模、層次跟衝擊更大，所以更要加強反賄小組陣容。

(中時電子報)