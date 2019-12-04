《自助旅行》電影放映會圓滿成功。（佛教蓮花基金會提供）

周遊（左）和老公李朝永鶼鰈情深。（佛教蓮花基金會提供）

黃瑄（左）、雷洪特地抽空出席電影放映會。（佛教蓮花基金會提供）

周遊（阿姑）與老公李朝永以及雷洪、黃瑄、蕭惠4日出席財團法人佛教蓮花基金會製作的電影《自助旅行》放映會，該片是首部深度探討獨居老人議題，傳達獨老困境。阿姑說，經歷外遇創傷後，現在格外珍惜感情；71歲的雷洪羨慕李朝永夫婦鶼鰈情深，他身邊6妻妾雖然全跑也沒太孤單，現有多名談得來的閨蜜陪伴，最小年紀30歲，自豪身體還是一尾活龍。

82歲的阿姑與老公如膠似漆，是圈內公認「神鵰俠侶」，她分享每晚睡前會愛的抱抱，早上起來會說「愛你喔」，李朝永說「有時半夜醒來去喝個水，發現我半夜不在，她就醒來」。夫妻倆和雷洪是多年老友，現場開玩笑互糗還大聊閨房情趣，雷洪稱裸睡比穿衣服、蓋棉被還要暖和，阿姑突被問是否夜夜乾柴烈火？雷洪在旁搶答：「火可以升得起來就不錯了。」

雷洪表示，多年前發生財務危機時，多虧閨蜜默默陪伴，平時會找些能談得來的閨蜜們，「我這一生一世夠了，到這把年紀還有那麼多好閨蜜照顧我」，周遊忍不住說：「不要教壞我老公」。雷洪笑認親子關係差，他承認親子關係不好，但財產會留給小孩嗎？他說萬一有一天不太對了，小孩要給的還是要給。如何分配財產？他自嘲「好像在問我後事，我不能自私，不能只有爸爸在快樂」。

問及周遊與老公李朝永如何安排未來生活？李朝永說，最近與阿姑去了去了太平山、清境農場、日月潭等風景區，甚至大平山八百多的台階都爬得上去，民眾認出阿姑，誇她很厲害，這麼多的台階都爬得上。 黃瑄笑說，自己和老公也還在談情說愛階段。

《自助旅行》製片黃大軒認為，「獨居只是空間概念，人心卻能超越時空」，為強調日常、保持空間與人物的真實感，本片緊扣孤獨、寂寞主題，以紀錄片式的人文關懷視角，靜靜呈現出獨居長者桂姨在社區及家中獨自生活的無聊日常，一步步引領觀眾進入桂姨最深沉孤寂的內在，以及面對未來的徬徨無助與恐懼。

黃大軒並提到，該片吸引台北電影節最佳女主角的劉引商，以其精湛演技詮釋劇中十足關鍵性的芳姐一角，唐琪、王道、陳郁蓉等資深演員參與演出，其中舞台劇演員張百惠一顆鏡頭長達13分鐘煮麵、看電視、接歹徒詐騙電話到失落不已的戲，超齡演出的張百惠，細膩揣摩老人家失能的肢體表情，像是打不開罐頭的無奈、吃麵時麵條跑到齒槽朝導致臉部肌肉的扭曲，幾近自然演出，讓觀眾誤以為自己看的是紀錄片。

《自助旅行》採公益包場方式映演，每場均邀請醫護、心理、社會、諮商及老人專家參與映後座談，以拓展影片影響力，截至11月底，已於北、中、南、東辦理15場映演，歡迎觀眾及企業透過《自助旅行》臉書專頁關注映演訊息。

(中時 )