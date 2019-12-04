蔡英文總統今晚出席2020總統大選青年論壇， 她在臉書表示，她在論壇中透過LINE發送了她的四大青年政策， 包括就學、就業、居住，和創業，強調政府挺年輕人，讓年輕人有更多機會，實現自己的想法和創意，這也就是在挺台灣的未來！

蔡英文今晚在臉書表示，「下一個四年，我要繼續為台灣的年輕人衝一波」，這是昨晚她在社群之夜上向大家承諾的。今晚在「2020總統大選青年論壇」中，透過LINE也發送了她的四大青年政策：

1、就學挺你：減輕學貸負擔！月薪不到四萬元的年輕人，最長八年「學貸本金利息都先不用還」。

2、居住挺你：擴大租金補貼！持續推動「青年安居租金補貼加倍方案」，讓年輕租屋族真正有感。

3、就業挺你：投資青年就業！設置「小工研院」和「技職人才及技術培育基地」，每年更要培訓一萬名專業技術人才投入新興產業！

4、創業挺你：支持創業圓夢！提供手續更簡便的「青年創業基金」和「青年貸款」。

她說，這四大主張，就「四」要挺年輕人！政府挺年輕人，讓年輕人有更多機會，實現自己的想法和創意，這也就是在挺台灣的未來！「下一個四年照顧更周全」「我4來挺你」「不4在哈囉」。

(中時 )