台9線南迴公路改善工程預定今年12月底通車，蘇花改則將於明年1月初通車，行政院副院長陳其邁今天主持「中央災害防救會報」指示，適逢年底及農曆春節即將來臨，預期車流量增加，務必在整體防災演練做好把關，並針對相關應變機制不足之處積極改善。

陳其邁並請交通部督導公路總局依整體防救災應變計畫，持續推動各項安全管理工作，並請內政部持續投入警察與消防能量，也請衛福部支持緊急醫療系統各項專業，並加強結合隧道兩端地方政府聯合救災單位，提高防救災效率。

針對農委會「非洲豬瘟邊境管制暨國內防疫整備作為」報告，陳其邁表示，蘇揆極為重視非洲豬瘟的邊境管理，過年期間旅客眾多，應加強在飛機上或機場閘口的廣播宣導，引導旅客落實施防疫措施，提高檢疫效率。

陳其邁進一步表示，目前非洲豬瘟中央災害應變中心持續開設運作，阻絕疫情於境外，但國際疫情仍嚴峻，請農委會嚴密監控，切勿掉以輕心，持續關注疫情變化，必要時滾動調整我國邊境管制相關措施，並依不同國家風險，調整管制強度。尤其機場、港口檢疫作業務必落實，請各部會共同合作，以維持我國非洲豬瘟非疫區的狀態。

有關經濟部報告「修正公用氣體與油料管線及輸電線路等災害防救業務計畫」，陳其邁表示，公用氣體與油料管線涉及公共安全，如何運用進步科技監控管線安全，以利災害發生時，能在最短時間確認洩漏位置，縮短應變時間非常重要，請經濟部及中油公司儘速加強辦理。

(中時 )