周四(5日)持續受到東北季風及南方雲系影響，中央氣象局預報員劉沛滕指出，全台各地有雨，西半部整天會是陰雨綿綿的天氣型態，尤其北部山區及東北部的宜蘭、基隆、北海岸地區會有局部大雨或豪雨發生機率。入冬「第一波」大陸冷氣團周五晚上報到，最低溫將出現在周六晚間至周日清晨這段時間，中部以北空曠地區以及台南剩12度。

溫度方面，周四白天受降雨及東北季風影響，高溫偏低，北部及東北部大約15~18度；晚起中部以北沿海空曠地區約14至17度。

劉沛滕說，大陸冷氣團標準為台北市氣溫14度以下，上一波這周一、二來的冷氣團，雖然預報為大陸冷氣團，但後來測得台北市最低溫僅15度，因此不算真正的大陸冷氣團。入冬「第一波」大陸冷氣團周五晚上報到，對台灣影響最冷時間落在周末，預估北部、南部地區13度；中部以北空曠地區以及台南剩12度；花東地區15至16度。

三立氣象主播吳德榮在播報氣象中指出，周五報到的冷氣團強度上比前一波更強，甚至可能達到「大陸冷氣團」標準，最低溫將出現在周六晚間至周日清晨這段時間，部分空曠地區恐下探到10到11度。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，周五開始將有另一股較強的冷空氣南下，周五、周六溫度降低配合較明顯的水氣，中北部超過3千公尺以上高山有降雪的可能性。

(中時電子報)