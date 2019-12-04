對於國民黨總統參選人韓國瑜在媒體投放負面廣告，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄今天表示，看完之後只有「黑人問號」，不禁有無數個「憑什麼」想問韓市長。

阮昭雄說，第一個憑什麼是「憑什麼廣告製造假訊息」？私菸案還在司法程序，尚未審判定讞。而且今年台電的火力發電空污排放量預估5.6萬公噸，比2015年張善政擔任行政院副院長時期的10.3萬公噸，少了4.7萬公噸，也比張善政2016年擔任行政院長的10.4萬公噸，少了4.8萬公噸，憑什麼用假消息說「全台民眾狂吸PM2.5」？

第二個「憑什麼」，讓人不禁想問「憑什麼閨蜜可以當主秘？」，講到閨蜜，又讓人想到第三個「憑什麼」，「憑什麼買7200萬豪宅可以自稱庶民」？

廣告中問憑什麼民進黨可以連任？他說，答案很簡單，憑的是民進黨政府顧主權、拚經濟、有改革，反觀國民黨，提名去聽訓於習近平的吳斯懷，633完全跳票，所有改革光說不做，蔡總統是執政3年有成，下一個4年照顧更周全。

他倒是想反問韓市長第四個「憑什麼」，就是「憑什麼韓市長可以請假不上班」？第五個「憑什麼」是「憑什麼最後一名的市長可以選總統」？

阮昭雄也表示，韓市長信誓旦旦說他選舉從沒罵過人，但一推出電視廣告就開始亂罵人，第六個「憑什麼」就是「憑什麼愛說謊」？

阮昭雄說，有太多的「憑什麼」想問，推出電視廣告看不到政策願景，還是抹黑口水，相信社會各界也有許多「憑什麼」想問，更想知道「國民黨憑什麼」？

他也列舉「韓國瑜憑什麼？」總複習：

1、憑什麼廣告製造假訊息？

2、憑什麼閨蜜可以當主秘？

3、憑什麼買7200萬豪宅可以自稱庶民？

4、憑什麼韓市長可以請假不上班？

5、憑什麼最後一名的市長可以選總統？

6、憑什麼愛說謊？

7、國民黨憑什麼？

(中時 )