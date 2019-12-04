綜藝天王「憲哥」吳宗憲今年7月才因為不滿網紅館長陳之漢頻頻針對，怒嗆館長921你捐多少？引爆網路熱議。然而日前兩人又因為高以翔事件槓上，吳宗憲因評論高以翔事件直指「都是韓國人害的」，遭館長批評「舔吧再直接點」，令吳宗憲稍早怒開直播反擊，一句話嗆爆館長先前回應他「921捐多少」說法！

吳宗憲不滿遭館長再次開酸，火大開直播反擊，強調自己非藍非綠，且1987年就開大陸做節目，做了這麼多年，而他現在人就在台北，砲轟館長連人跟人基本的和諧都不懂，搞得別人好像都「細漢」一樣，都給館長嗆聲，這樣合理嗎？

吳宗憲也希望館長能站在比較公允的角度，去為台灣這片土地盡一點心力，講著講著又忍不住提及先前與館長隔空互槓的「921你捐多少」事件，「問你說921捐多少，你告訴我說921你在搬屍體，他X的我當兵我也去搬啊！你當時在幹什麼？你是義務去的是啊？我當兵在金門你有多屌？台灣別人都不用當兵只有你在當，囂張成這樣！」

接著吳宗憲更不厭其煩地解釋一次他回應高以翔事件的邏輯，就是因為韓國人把那種節目文化帶進大陸，去做那些他認為不太OK的表演，並強調愛與和平，台灣還不夠亂嗎？要館長要講就講別人，別再扯他了。

(中時電子報)