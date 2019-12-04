中央氣象局表示，另一波大陸冷氣團周五（6）南下，南部下探13度，中部及東北部僅12度，花東地區約15度，外出民眾記得增添保暖衣物。

氣溫方面，明天（5）北部地區15-17度；東北部16-17度；東部18-21度；中部地區16-18度；南部地區18-20度，外島澎湖17-20度；金門、馬祖12-14度，全台明天降雨明顯，提醒準備好隨身雨具。

氣象專家彭啟明表示，明天（5）東北風增強，加上颱風外圍環流帶來的南方暖濕空氣的相互作用，也將使得北部及東北部等迎風面的降雨明顯增加，中南部的雲層也變厚，有局部短暫陣雨，這波降雨最明顯的時間將落在明天下半天到周五（6）晚上，提醒外出添衣保暖之外，也別忘了攜帶雨具。

氣象風險（Weatherrisk）主播賴忠瑋表示，北冕颱風目前已經減弱為輕度颱風，今天進入南海後，周四及周五將在南海打轉滯留，因此台灣不穩定的天氣也會持續到周五（6），周六（7）起水氣就會明顯減少。

賴忠瑋指出，因周五還有一波冷空氣南下，台灣附近除了東北風增強、風速增加之外，溫度也會持續下降，預計周六降溫最明顯，各地氣溫將降到14至16度，至於這次東北風的減弱，可能要等到下周二以後了。

(中時 )