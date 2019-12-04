研究人員周三表示，儘管全球煤炭消費量下降，並且許多國家宣佈關心氣候問題，但是2019年全球的二氧化碳排放量仍然創下歷史新高，這與天然氣使用量猛增有關。專家提醒各國的決策者，天然氣只是碳排較煤碳為低，但是並非低碳能源。

物理學網(phys.org)報導，學者正在對全球化石燃料消耗趨勢進行年度分析，今年的二氧化碳排放量較去年增長0.6％，雖然增長幅度比往年來的低，但是這與原先期望的降低碳排的目標相去甚遠。同行評審的研究發現，今年美國和歐洲的煤炭使用大幅下降 ，但是相對的，天然氣和石油的消耗量都「強勁增長」。

2019年全球碳排報告(global carbon budget report 2019)的聯名作者-東英格蘭大學(University of East Anglia)的科琳·勒奎爾(Corrine Le Quere)說：「我們清楚地看到全球煤炭使用的波動，大多數國家的煤炭使用量都在下降，但是相比之下，天然氣的使用卻沒有減少。天然氣現在成為碳排放量增長的最大貢獻者。」

勒奎爾說，近十年來，大氣中的二氧化碳增加率呈指數增長，預計今年平均將達到410ppm(百萬分之410)，這是至少80萬年來的最高水準。

這項報告應該會使聚集在馬德里的聯合國氣候談判會議上的各國代表們感到不舒服，意思是大家交出的成績單不及格。聯合國上週表示，到現在起到2030年，全球的碳排放量每年必須每年下降7.6％，才能將升溫限制在1.5度C。

作者指出，各國確實有做了一些改善，儘管風能和太陽能等低碳技術的快速增長，燃煤發電廠也逐步在停用，美國和歐洲的碳排放預計將下降1.7％，但是不少國家是以天然氣來取代燃煤，這只能減緩二氧化碳的增加速度。

國際氣候與環境研究中心(CICERO)研究主任葛倫·彼得斯( Glen Peters)說：「與煤炭相比，天然氣確實是一種較清潔的化石燃料，但現在的情況已不是減緩排碳就足夠，還必須降低排碳，各國應該使用不排碳的清潔能源，才是對環境友善。」

從工業革命以來，全球氣溫升高了1度C，後果就是極端氣候，比如2019年，全球出現了一系列致命的超級風暴、乾旱、野火和洪水。聯合國星期三說，2010年代，幾乎可以肯定是有記錄以來最熱的十年，今年極端天氣可能造成多達2200萬人流離失所。

(中時電子報)