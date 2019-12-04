泰國西部春武裡市發生一起邊玩手機邊充電導致的致死事件。一名28歲男子躺在床上，一邊充電一邊玩手機遊戲，沒想到充電中的手機疑似漏電，他當場觸電身亡，被發現時仍然是一手仍緊握著手機趴著動也不動。

Daily mail報導當時死者母親下班後回到家，打開兒子的房門，發現兒子都沒有出聲，打開房門後，驚見兒子一動也不動的趴在床上，眼睛睜得大大的。死者母親稱：「當時走到房間裡，看到手機插在充電器上，兒子整個人都不動，所以拿了木棍戳了一下看看，但是他根本沒有反應。」

當時母親趕緊報警將他送醫，不過送到醫院時，醫生連連搖頭稱早已回天乏術。

據悉，當時警方抵達現場後發現，死者緊握手機，前臂上還有焦黑的燒傷痕跡，因此初步判斷應該是手機漏電導致觸電而亡。警長也透露，死者送往醫院後，也發現死者握緊手機的右手真的有燒傷，因此很有可能是因為手機老舊導致漏電。但在屍檢報告尚未出來前，還不能最終確定死因。

(中時電子報)