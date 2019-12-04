蔡英文總統今晚在青年論壇中表示，任內推動綠能、風電和再生能源進展速度非常快，遭現場的沃草打臉再生能源的發電占比呈現下滑。對此，蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔表示，沃草的資料是僅就台電電廠的統計，最新統計，綠能發電比已有成長。

沃草今天在青年論壇中就蔡英文的說法進行查核後表示，再生能源發電占比在2016年是5.1％，2017年和2018年都是4.9％，不但沒上升反而下降。

廖泰翔表示，稍早蔡總統出席「2020總統大選青年論壇」時，其中沃草事實查核提及綠能部分，是僅就台電電廠（不含民營電廠）部分。

他說，根據經濟部的整體資料顯示，2016年綠能占發電比為4.8％，2017年及2018年皆為4.6％，微幅下降的原因是枯水期水力發電下降所導致。然而，截至2019年1至9月的最新統計，綠能發電比已經來到5.61％，已有所成長。

廖泰翔並指出，實際上，蔡總統在會中表示，我們的風電跟光電有很好的條件，因此也希望，在快速發展綠電的過程中，要把核電廠如期的退役，讓台灣整體電的組合更健康、乾淨。

他說，誠如蔡總統對於沃草事實查核的回應，能源建設的基礎很龐大，包含資金、技術需求等。所謂的速度很快，指的是2016年之後電業法修正後，發展綠電的空間，包含法規、市場等都有法制化，也開始招募投資者，速度很快是因為法律還有基礎建設到位。

廖泰翔舉例，近來離岸風力發電的投資大幅進展，台灣第一座離岸風場「海洋風電」（Formosa1）在11月啟用，到2025年，台灣風電產業將可以創造1兆元的投資額、1.2兆元的產值、大約2萬個工作機會，也將帶動經濟整體性發展。

廖泰翔強調，台灣的能源轉型已經跨出非常大的一步，並且在正確的道路上前進，2025年再生能源目標要達20％的政策目標，仍然是蔡政府全力推動的能源轉型目標。

廖泰翔表示，蔡總統感謝會中對她「更進化」的肯定，蔡總統也非常樂見年輕學子能夠對公共議題有廣泛且深入的關注，希望年輕朋友能秉持這樣的熱情，讓台灣的公共政策討論，有完整、理性、優質的思辨空間。

(中時 )