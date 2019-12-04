古力娜扎用英文頒獎，口音掀起熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

南韓年度最大盛事MAMA(Mnet Asian Music Awards)頒獎典禮，今（4日）在日本名古屋舉行，有「新疆維納斯」之稱的大陸女星古力娜扎首次受邀出席，穿著一襲銀白色透視禮服步上紅毯，就被網友大讚是全場最美。但她上台頒獎時，一開口唸英文卻嚇到不少人，「娜扎英語」頓時登上微博熱搜榜，引發熱議。

古力娜扎發文自嘲。（圖／翻攝自微博）

古力娜扎這回受邀擔任MAMA頒獎嘉賓，和韓國男星李洙赫一起搬出最佳女SOLO歌手獎，當她用英文喊出「2019 Mnet Asian Music Awards Best dance Performance solo」時，看得出她極力想唸清楚，但似乎又用力過度，導致整段聽起來就像朗讀，好笑又尷尬。

畫面播出後，不少網友笑虧「姐不開口高貴冷艷，一開口有點可愛」、「太尷尬了吧」、「笑死我了」、「點開之前：姐太美了吧。點開以後：嗯？？？」而古力娜扎事後也高EQ自嘲，在微博發文：「第一次來MAMA，現場真的太熱烈了，舞台上什麽都聽不見，原來我嗓門這麽大嗎」，幽默化解尷尬。

(中時電子報)