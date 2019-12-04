最新民調，在立委政黨票上，民進黨36.9％，國民黨竟跌破2成，僅19.8％，台灣民眾黨10.6％、時代力量6.6％、親民黨為4.2％。

台灣制憲基金會今天公布最新民調，民進黨不分區立委名單滿意度：40.8%滿意、27.7%不滿意、17.0%不清楚名單；國民黨：12.4%滿意、62.3%不滿意、12.3%不清楚名單；民眾黨：30.6%滿意、29.8%不滿意、21.1%不清楚；時代力量：27.0%滿意、25.9%不滿意、27.3%不清楚名單；親民黨滿意度：22.0%滿意、27.9%不滿意、27.0%不清楚名單。

該民調委託「趨勢民意調查公司」在2019年11月27日、28日進行調查，調查對象為全國年滿20歲的一般民眾，採「分層比例隨機抽樣法」，市內電話調查完成1079份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中時電子報)