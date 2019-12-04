最新007電影《007生死交戰》4日晚間發布首支官方預告，預告中情報員詹姆斯龐德退役後，在牙買加享受著平靜的生活。 但當中央情報局的老朋友菲力克斯雷特出現請他協助時，這短暫的平靜也隨之結束。他的任務本是去營救一個被綁架的科學家，卻發現一個神祕的新型態科技犯罪組織，也讓自己身陷危險之中，飛車、槍戰、跳牆樣樣來，驚險萬分。

丹尼爾克雷格（左）與蕾雅瑟杜。（UIP提供）

《007生死交戰》是第25部007系列電影，丹尼爾克雷格再度飾演所向披靡、家喻戶曉的英國情報員詹姆斯龐德，延續上一集的故事發展，M夫人因公殉職，由雷夫范恩斯飾演新任的軍情六處長官M先生，他也是龐德的頂頭上司，班維蕭則飾演角色討喜幽默的裝備武器專家Q先生，而最令人注目的龐德女郎一角，將由法國女星蕾雅瑟杜再次詮釋，這也是除了第一代龐德女郎尤妮絲蓋森（Eunice Gayson）之外，打破

奧斯卡金像獎影帝雷米馬力克飾演反派角色。（UIP提供）

過去007電影57年的慣例，成為史上第二位重複登場的龐德女郎。

另一位全新龐德女郎是曾經演出《銀翼殺手2049》的古巴裔新生代女神安娜德哈瑪斯。新的反派角色將由奧斯卡金像獎影帝雷米馬力克主演。電影2020年4月在台上映。

(中時 )