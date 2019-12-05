真的是習慣成自然？一名新娘在拍婚紗照疑似太投入，上面與新郎雙唇相吸，玉手在下面也熟練地滑向愛人胯下，畫面曝光後，網友忍不住笑說：「老司機」、「這新娘內行」。

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享一段影片，一對男女穿著西裝、白紗於戶外拍婚紗照，攝影師指示2人接吻，兩人照做，但是疑似吻得太忘我，女方右手竟非常自然地「撫上」男方胯下，男子「受驚」立刻抓住她玉手。

原PO為這段影片下註解：「靠夭，習慣一時改不了啦…」，網友們看得哈哈大笑，也紛紛留言：「老司機」、「這新娘內行的」、「新郎感覺嚇壞」、「習慣成自然，控制不住哈哈」、「新娘太猴急了，顧不了那麼多了」，還有人說「聰明的新娘，先檢查老公是男是女」。

「好羨慕」、「這專業」、「哈哈哈哈，笑死」、「一個親得太忘我」、「，哈哈哈哈」、「好尷尬阿！」還有網友分享自身經歷「有時候親得太忘我也會這樣，之前在外頭親，差點往下摸」、「我拍婚紗也因為老婆太漂亮，差點…」。

(中時電子報)