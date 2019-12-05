勞保老年給付該選一次領或月領？民眾一直有這樣的討論。從勞保局所公布資料可知，8成勞工選擇月領，2成則是一次領。依勞基法規定，一旦決定一次領就不能反悔，但選錯了就毫無轉圜餘地嗎？勞保局透露，其實送件後勞保局會主動通知確認，即使確認後入帳前反悔也來得及。

我們身邊不乏例子，因為不熟稔勞保相關給付，而損失自身的權益而後悔莫及。不論請領勞退或老年給付，勞工若能多了解申請的相關流程，萬一做出錯誤的決定，實務上仍可修正。闢如老年給付申請，若沒在2個時間點及時喊卡，勞保局核定並入帳後就無法再做更動。

聯合報報導，勞保局表示，通常收到申請後，若不需另外補件，最慢10個工作天就可完成審查，然後送請銀行撥款。由於銀行轉帳約需3~5天，因此勞工收到勞工局確認簡訊後，最慢15天後就會撥款入帳。

勞保局指出，如果勞工寄出申請後反悔，要抓緊兩次可變更的機會，一是勞保局簡訊通知已收件後；二是勞保局尚未撥款入帳前。

(中時電子報)