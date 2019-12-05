前美國在台協會主席薄瑞光2日在華府指出，由於大陸與台灣疏離過大，認為不可能看到兩岸有一個和平的統一，且北京有領導層開始思考統一在「強迫」之下發生之後的長期性準備，美國也必須對此一變化做相應準備。

據《美國之音》報導，美國外交政策全國委員會（NCAFP）11月派代表團訪問北京、上海、台北、東京和首爾等亞太城市，就地區安全議題與當地官員學者進行交流對話，並於2日發表看法，並由薄瑞光（Raymond Burghardt）負責發言關於兩岸議題。

薄瑞光指出，指出，在美陸關係格局下，台灣議題並非首選，不過一旦貿易問題獲得解決，台灣可能再次成為美陸關係的引爆點，特別是現任總統蔡英文獲得連任。一名上海學者甚至對他表示，若蔡連任對兩岸關係而言「將是壞到不能再壞」，連帶影響美陸關係「螺旋下行」。

薄瑞光表示，大陸主要批評美國似乎在遠離先前承諾的「一中政策」，讓它變得空洞，特別是台美官員之間更頻繁、更高級和更公開的會面，陸方更以美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）與台外交部次長會面、抱怨美國軍艦每個月經過臺灣海峽的軍事行動，甚至還有科研船停泊到高雄等案例，指出這些都是「前所未有的舉措」。

薄瑞光說，雖然台灣方面總認為北京對統一必定有一個時間表，但代表團從大陸國台辦得到的資訊是，兩岸之間的大門「並沒有完全關上」，但北京對蔡英文和民進黨已經沒有任何期望，也不在乎1月的選舉贏的是誰，因為重要的是政策而不是誰贏。

薄瑞光表示，自己已向北京的朋友表示，「認為不可能看到台灣與大陸有一個和平的統一」。他強調兩岸疏離太過重大，台灣的不同認同感太過強烈，北京也有人意識到這一點，「故現在問題也變成：哪一種脅迫是必須的？你怎麼去做？假資訊和資訊戰能夠做到什麼程度？以及如果必須走到那個地步，你該如何進行軍事準備？」他並強調，已有跡象顯示北京領導層朝向「非和平」的情況下發生上述的事，雖然北京必須為此做長期性準備，而美國也必須對此有所應對。

(中時電子報)