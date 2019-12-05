通靈大師江嘉葉。

高以翔逝世，他的父親忍住內心悲痛，堅強幫兒子打理好後事，日前更疑似因連日操勞，不慎在步出靈堂時跌倒，畫面一曝光令所有人都為高爸爸心疼不捨；不過曾多次觀到高以翔魂魄的通靈大師江嘉葉，就再次看到了在高爸爸跌倒當下，一般人所看不見的感人內幕。

當高以翔父親因連日勞累，不慎跌倒時，江嘉葉透露此時她見高以翔用很快的速度去扶著爸爸起來，並跪地幫爸爸拍拍褲上的灰塵和輕柔呼呼爸爸的膝蓋，深怕爸爸受傷，對父親的疼愛，表露無遺。

之後，高以翔生前好友都來到了靈堂弔唁，江嘉葉又再次看到了高以翔身影，「我觀到他很興奮地飛來飛去，跟這個人講話，跟那個人揮手，結果發現沒人理他，祂才意會到與所有在場的人已分隔兩個世界，沒有人看得到祂，也沒有人摸得著祂，祂一時眼眶泛紅，隨即又勇敢的安慰大家。」

她說，高以翔笑笑地向大家揮手，並說「謝謝大家前來看我，請你們千萬不要傷心難過，我真的很好，雖然我也不捨和大家分開，但早走晚走總是要走，我會在天國等大家一起來相聚，不准哭，要歡樂期待我們的相見日。」

江嘉葉更從媒體拍到的照片，看到高以翔擁抱艾力克斯，送他到門口；毛加恩來時，祂就環抱他肩膀，還嘀嘀咕咕念著：「才剛結婚，怎麼來了！」汪東城來了，高以翔緊握他的手；陳建州來了，高以翔也緊環抱他肩膀；戴維斯來了，祂也緊緊搭著他的肩，「高以翔就這樣一直和不同的親朋好友寒暄，也請大家能讓祂放心地回到神的身邊，祂可是天使哦！應該為祂高興，減少傷心，多些祝福。」

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(中時電子報)