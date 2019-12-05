【台東民宿開箱趣｜傾聽之旅】(影/韓國瑜FB)

國民黨總統候選人韓國瑜4日下午到嘉義市老人照顧示範社區頂庄社區直播做菜。晚上又在臉書分享之前到了台東傾聽之旅的影片，介紹台東溫泉飯店。

韓國瑜在影片中表示，要帶大家看一看台東這家溫泉旅館有沒有什麼不一樣之處。只見韓國瑜進房前還先「叩叩叩」敲了3下，進入房內後，韓國瑜說這裡特別的是有戶外溫泉，他大讚「台東溫泉品質非常好，知本溫泉聞名海內外」。

韓國瑜用了溫泉水沖手後，他說洗起來非常滑潤。(圖/摘自韓國瑜FB)

韓國瑜用了溫泉水沖手後，他說洗起來非常滑潤，「碳酸氫鈉溫泉，也就是俗稱的美人湯，含有非常豐富的礦物質，並有淡淡清香，清爽宜人」。

他大讚說配上眺望遠方的風景，空氣清新的確適合旅遊，享受面山泡溫泉的愜意。他說，「在個人房間泡湯的樂趣，夜晚看星空、白天看綠意美景，輕鬆一下！」

影片一出後，許多網友看了留言說「民心暖暖的」、「其實台灣最美的夜景，就在你的造勢場合」、「Yes we can」、「可以多增加英文指示牌及加入可以講外文的友善店家，相信這樣會讓國外遊客有更好的旅遊回憶的」。不過更多人卻是笑回近日卡神夯話題，「主帥被抓後，1450戰力明顯降到谷底 」、「卡到英」。

(中時電子報)