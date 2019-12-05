距2020大選僅剩下30幾天，針對蓋民調這件事，親民黨總統參選人宋楚瑜競辦發言人于美人質疑，國民黨內都不知此事，完全是總統參選人韓國瑜一個人提出來的想法。韓國瑜競選總部副執行長孫大千大爆內幕說，本來就訂好10月底民調打平時就蓋民調，只是一顆顆核彈來了，只好立刻宣布蓋牌。

于美人在政論節目《新聞面對面》表示，她聽說蓋民調這件事，國民黨內都不知道，是韓國瑜一個人就提出來的，完全沒有商量或協商的機制，這樣的性格當總統，她是擔心的。

孫大千爆內幕說，蓋民調這件事很早就講了，早到對外說希望10月底打平、11月能夠黃金交叉時就決定了。那時他們很早就聽說，越選到最後，民調操作的空間就越大。所以他們原本很有志氣的想說，等他們打平了再宣布蓋民調，因為不是打平，就宣布蓋民調，人家會說一定是輸了，所以要去蓋民調。所以韓營內部訂好10月底打平就蓋民調。

孫大千無奈說，可是沒想到每次民調追到5、6%時，一顆「核彈」就來了，於是就開始要收拾戰場，收完了又開始追，又追了差不多，又再來第2顆「核彈」。所以最後韓陣營就討論說，那每一次民調要拉近了，你就來一顆，眼看著就快要到不能公布民調的那一天了，與其這樣子搞，讓民調變成是一個什麼時候要丟核彈的指標，不如立刻就蓋牌，所以後來才會做這樣的決定。

(中時電子報)