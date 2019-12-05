新北市立委參選人李永萍、立法委員賴士葆、新北市議員陳明義3日下午，因為楊蕙如為謝長廷護航以idcc等網軍貼文赴外交部聲援憤怒的民眾抬棺抗議。

因抗議群眾眾多，經警方協調後，李永萍與賴士葆及陳明義做代表進入外交部，希望面見吳釗燮部長，請他啟動行政調查，一方面還蘇處長清白與公道，另方面也藉此澄清，是否有公款被謝長廷運用成為楊蕙如豢養網軍的資金來源？

李永萍說，當他們3人進入電梯後，卻被多名警力圍在電梯裏，電梯按扭被鎖死，僵持許久。

之後，賴士葆決定一人以現任立委的身分走樓梯面見部長，李永萍和陳明義2人則在一樓等候。没想到賴委員欲走樓梯時，也被警衛粗暴地推擠阻擋，差點釀成肢體衝突。

最後3人不捨外面抗議民眾在寒風中久候，再次退讓，賴世葆委員至服務台登記如同一般民眾的「部長會客單」，由櫃台服務人員去聯絡部長室。

李永萍表示，最後大家等了3、40分鐘後，得到「部長没空」的答覆。但吾爾開希卻從樓上走了下來，不滿吳釗燮鎖電梯派警力拒見立委，卻同時與吾爾開希相見歡。

李永萍認為，釗燮這麼荒謬蠻橫的官員，可以藐視立法委員到這種程度，連隨便指派個官員接受陳情都不願意，甚至連對曾任國民黨大黨鞭的資深立委賴士葆，表示一點起碼的禮貌都不肯。對比邱議瑩以前「踹破法務部長大門」，不論在朝在野，民進黨「再怎麼野蠻」都是一付天經地義、蠻不在乎的姿態。

(中時 )