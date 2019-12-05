中視、衛視中文台魔幻愛情推理劇《想見你》播出三集之後，柯佳嬿飾演的27歲黃雨萱從2019年靈魂穿越至1998年的陳韻如女高中生身體裡，因為兩個角色反差之大，性格丕變，讓網友大呼「佳嬿演技真的好驚人」。

豆瓣分數繼續上升8.7之外，深受輕熟女喜愛25-49歲女性收視1.5，該年齡層同時段全台收視第一，當中又以25-34歲輕熟女最優異，高達2.3，瞬間收視更達2.93，全台共237萬8000人收看過本劇的人數（４歲以上不重複人口／含中視＋衛視／首＋重＋花絮），甚至已經吸引韓國、南美洲等買家注意，繼《我可能不會愛你》之後，有望翻拍成韓國版《想見你》 ，將台劇發揚光大。

在《想見你》第三集中，柯佳嬿飾演2019年的黃雨萱，是個27歲幹練的上班族，自信、獨立有想法，陰錯陽差穿越回到1998年、文靜內向的17歲女高中生陳韻如身體裡。在柯佳嬿精采詮釋下，網友大呼「柯佳嬿演技真是太驚人」。

她劇中教訓飾演屁孩弟弟的大鶴毫不手軟，捏耳罵人、命令他照顧宿醉的媽媽等橋段，都讓觀眾大呼過癮「陳思源如果是我弟，真的會很想巴蕊」。生活中，柯佳嬿現實生活中就有兩個弟弟，大鶴有兩個哥哥和一個妹妹，所以兩人在劇中當姊弟，愛拌嘴根本是渾然天成，再加上另一位金鐘視后嚴藝文飾演媽媽加持下，觀眾更能感受到一般家庭的喜怒哀樂與家人間不言而喻的愛。

另外，面對劇中施柏宇、許光漢的少男情竇初開，網友們更大呼「27歲大姊姊的戀愛手腕！17歲的小男生們要慘囉XD」，不僅和許光漢鬥嘴戲讓人揪心，一場施柏宇飾演的莫俊傑的直球告白，柯佳嬿回憶這段戲，直呼「好熱」。原來當時在台南拍攝的時候天氣很熱，快被曬暈了，施柏宇說演出這部戲的訣竅就是「不要想太多，把心裡想要說的話很真心的對她說，排練越多遍，感覺越真誠，越覺得初戀、暗戀是個特別的滋味。」

如果也想用文字紀錄最難忘的「想見你」心情，即日起至12月23日，只要到痞客邦用100字寫下自己的「想見你」心情故事，就有機會得到男女主角的親筆簽名照、寫真書、戲劇聯名戒指等，活動網址https://pse.is/M3XDX。《想見你》在中視每週日晚上10點、衛視中文台每週六晚上10點首播，新媒體平台FOX+、myVideo、愛奇藝、LINE TV、MOD & Hami、KKTV同步播出。

(中時 )