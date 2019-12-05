卡神楊蕙如日前遭台北地檢署起訴，認證她是網軍首領，事發至今超過2日，有網友就在PTT好奇詢問一向有話敢說、正義直言的「館長」陳之漢對此事會做出什麼評論？而館長果然也沒讓大家失望，昨（4日）晚間在直播中稱自己不認識什麼卡神，只是以前看過她的新聞，也強調討論此事要非常中立。

接著館長開始發表他的「中立」看法，稱王立強跟卡神事件有異曲同工之妙，而這幾天他也從來沒有在頻道中獎過王立強事件，為什麼？「因為他沒有一個切確證據、現在還是個羅生門」。

館長強調自己沒偏袒誰，直言民進黨百分之１千有網軍，國民黨也同樣百分之１千有網軍，包括郭台銘、柯文哲等每個政治人物都有網軍，更稱去年支持國民黨時，自己也被民進黨、三民自攻擊地體無完膚。

而他今年支持國民黨外的其他黨派，一樣被網軍攻擊，「那今年的網軍數量，憑良心講，比去年民進黨差不多100倍，真的不騙各位。」但館長也說這大部分不是國民黨派出來的，而是大陸對岸網軍，國民黨、韓粉網軍差不多只佔了這100倍裡面的10倍。

館長講了一堆，終於進入到了正題，卡神的事情他沒說對或不對，但他看了這麼多報導，他想問大家：「為什麼民進黨要去攻擊民進黨外交官？」這點讓他很疑惑。不過館長也說，這也不代不會發生這種事，畢竟大黨內也是會分山頭的，有勢力在角逐的，「唯一有可能我有想到說，是不是民進黨裡面的派系去攻擊他？我只是猜測啦。」不然他真的無法理解，為何民進黨要養一個卡神去攻擊民進黨，也希望檢調能把誰拿錢給卡神的後面金流查出來。

(中時電子報)