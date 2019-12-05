許凱、張榕容主演的仙俠古裝喜劇《從前有座靈劍山》，各種荒謬搞笑的劇情受觀眾喜愛，日前先是釋出「56 CP」(許凱、張榕容劇中CP名)吻戲畫面，滿滿的粉紅泡泡引起粉絲暴動，12月4日更在北京舉辦見面會活動，許凱、張榕容、朱元冰、高雨兒、郭曉婷、合文俊等人出席，為明晚完結篇衝刺。現場有男粉絲裝程許凱在劇中的女裝造型現身應援，許凱和張榕容也在現場玩遊戲時互嗆對方「傻啦？」、「妳有病啊？」展現好交情。

為還原《從前有座靈劍山》裡「愛心天團」出道橋段，見面會特別設計遊戲要選出C位出道的第一偶像，許凱充滿自信，覺得自己勢在必得，張榕容則以老朋友再相聚的心情表示：「我是來應援的，看到大家就很開心。」沒想到第一個遊戲就讓許凱大崩潰，原來拼圖竟是自己的女裝造型，「一看到這個臉我就受不了了，真的想挖個洞鑽起來」。面對眾人笑說許凱女裝的唇色是凱蒂色，張榕容也毫不留情虧他：「他就跟KITTY一樣可愛。」

到第二關「你說我猜」遊戲時，張榕容為了描述題目《隱身符》，向許凱大喊「你看不到我！看不到我！看不到我！」許凱反嗆：「妳有病啊？」兩人再次大展互懟功力，戲裡外的好交情讓粉絲爆笑不已。最後許凱也以8分最高成績，榮獲「九洲C位偶像出道」，驕傲自誇：「沒有用什麼實力，這只是我王陸的千分之一而已。」《從前有座靈劍山》12月5日在愛奇藝台灣站播出結局，許凱也感性謝謝觀眾支持和鼓勵，邀粉絲一定要看到最後，讓粉絲搞笑說：「 56 CP不能亡！」敲碗兩人能再合體拍續集。圖/澤東電影

(中時 )